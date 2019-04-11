«Из Якутии с любовью»: работа над народным Оскаром для создателей «Игры престолов» завершена

11 апреля группа поклонников сериала «Игра престолов» из Якутии закончила работу над народным Оскаром для автора «Песни Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина. Статуэтка «Эллэй – страж Стены» выполнена из серебра, обсидиана и мамонтовой кости.

«The Wall is real!»

Таким образом якутские поклонники сериала и творчества писателя выразили благодарность создателю «Игр» за подаренный читателям и зрителям волшебный мир. Статуэтка стала поистине народной, так как приобщиться к ее созданию мог каждый. Чтобы принять участие в акции, люди несли серебряные украшения, из которых и был отлит «Эллэй – страж Стены».

Каждый, кто сдал серебро для статуэтки, получил сертификат и памятный сувенир.Фото: Нинель ГУСЕВА

Стена из сериала, защищающая мир людей от вечного холода и тьмы, в Якутии имеет реальное воплощение – природный парк Ленские столбы, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фанаты «Игры престолов» со всего мира не раз подмечали сходство якутской каменной гряды с вымышленной локацией.

Стена существует - так подписали эту фотографию на странице поклонников Игры престолов. Фото Олега Николаева.Фото: ЯСИА

Эллэй – герой народных легенд и преданий, прародитель якутского народа. По легенде, он прибыл на территорию Якутии с юга, по реке Лена. Эллэй стал основателем уникальной культуры и религии якутского народа, а также устроителем первого Ысыаха – праздника летнего солнцестояния.

«Зима близко» – это образ жизни

Авторами идеи стали скульптор Николай Чоччасов, филологи и сценаристы Татьяна Егорова, Гела Красильникова и Виктория Дегтярева.

Авторы идеи Николай Чоччасов, Гела Красильникова, Татьяна Егорова и Жанна Скрябина.Фото: Из личного архива героя публикации

В 2016 году эта же инициативная группа провела акцию «Оскар для Лео». Обладателем народной награды стал звезда Голливуда, актёр Леонардо Ди Каприо. Впоследствии он поблагодарил якутян за поддержку на своей странице в Instagram.

Леонардо ди Каприо поблагодарил якутских фанатов на своей странице в Instagram.Фото: Социальные сети

- С Якутии начинается зима во всем мире. Мы, жители самого холодного обитаемого региона планеты, владеем уникальными навыками выживания и как никто другой знаем, что такое настоящий холод и насколько ценны в этих условиях человеческая теплота и единство. Для якутян вечная борьба со стужей и девиз героев сериала «Зима близко» – не просто слова, а образ жизни. Наша акция абсолютно народная, некоммерческая и никак не связана с политикой. Это жест доброй воли. Мы убеждены, что награждать своих кумиров имеют право не только киноакадемии и фестивали, но и простые зрители, - отмечают члены творческой группы.

«Драконье стекло», серебро и бивень мамонта

Статуэтка создана по образу героя сериала Джона Сноу, но с якутскими чертами. Ее основная часть отлита из серебра 925 пробы. Серебро – особо почитаемый металл у якутов. Из него традиционно изготовляются все нательные украшения, женские ювелирные изделия и культовые предметы. Серебро оберегает своего хозяина, очищает его мысли, символизирует чистоту помыслов и духовную наполненность.

На начальном этапе макет статуэтки из гипса создали Михаил Стрекаловский и Данил Чучайцев.Фото: Из личного архива героя публикации

Фигурка накрыта плащом из стали и установлена на постаменте из латуни и мамонтовой кости. В руках «Стража Стены» - меч из обсидиана, или, как его называют в сериале, «драконьего стекла». На его рукояти — позолоченный древнетюркский знак Солнца, оберегающий его владельца от сил зла, дарующий силу и веру в лучшее.

В мастерской кузнеца Николая Михайлова.Фото: Из личного архива героя публикации

Плащ из стали выковали вручную кузнецы Николай Михайлов и Егор Петров, отлил фигурку в серебре Георгий Романов. Подставку из мамонтовой кости вырезал косторез Александр Булугас, резьбой по камню занимался Дмитрий Красильников. К создателям «Игры престолов» статуэтка отправится в специальной упаковке, которую создаёт Альберт Иванов.

Общий вес статуэтки – около 2,5 килограммов. Она символизирует человека мира, прочно стоящего на земле, существующего в гармонии с природой, сохраняющего свою идентичность, несущего творчество, дарующее людям добро и объединение. Именно таким организаторы акции считают писателя Джорджа Р.Р. Мартина.

Гравировка на подставке стала финальным аккордом.Фото: Из личного архива героя публикации

Финальным «аккордом» стало нанесение гравировки на подставку. Надпись гласит -«Джорджу Мартину из Якутии с любовью».

Единственным неразрешенным вопросом остается передача народной награды писателю. Занимаясь доставкой «Оскара для Лео», огранизаторы акции на деле убедились в реальности теории шести рукопожатий. Не стали изменять традиции и сейчас – в настоящее время отрабатываются сразу несколько вариантов траснпортировки ценного груза.

Сахаяна Хоютанова получила автограф Джорджа Мартина и вручила ему подарки от якутских фанатов.

Это не первый подарок для Джорджа Мартина от якутян. В 2017 году автор цикла романов «Песнь льда и пламени» впервые посетил Россию – участвовал в Петербургской фантастической ассамблее. Жительница Якутска Сахаяна Хоютанова не только получила его автограф, но и вручила ему подарки от фанатов: якутский нож и серьги для жены, комикс про Якутию, лапу волка и сироп брусники, упакованный в коробку с деревянными гербами домов Вестероса.

Восьмой сезон «Игры престолов» станет финальным. Его первую серию российские поклонники увидят 15 апреля.

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