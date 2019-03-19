Глава Якутии Айсен Николаев рассказал "КП", как будет бороться с нелегальной миграцией

Это видео взорвало соцсети: на многотысячном митинге в якутском дворце спорта «Триумф» глава Республики Саха Айсен Николаев жёстко потребовал разобраться с нелегальной миграцией (полную цитату см. в разделе «Дословно»).

Повод для народного схода — не радостный: ночью 17 марта мигрант (предположительно — выходец из Средней Азии) посреди Якутска затолкал в машину женщину, отъехал за гаражи и изнасиловал. Затем отвёз её к своей «группе товарищей» в автомастерскую, но оттуда жертве чудом удалось бежать. В ответ жители Якутии стали обмениваться грозными постами в соцсетях и всерьёз собираться на антимигрантские митинги. На самый крупный из которых неожиданно пришёл и 47-летний глава республики. В интервью «КП» он рассказал о мотивах собственного поступка, а также о ситуации с межнациональными отношениями в крупнейшем регионе России.

— Айсен Сергеевич, что вас подвигло выступить на этом митинге? Всё-таки мероприятие, как бы корректнее выразиться, — «неформат».

— Стихийный митинг был вчера на Комсомольской площади [Якутска], а сегодня [18 марта] в «Триумфе» состоялась объявленная встреча с представителями власти. И я туда пришел, потому что не мог оставаться равнодушным к мнению многонационального народа нашей республики, как защитник его интересов. Я так же возмущен произошедшим преступлением, как и все жители республики.

— И что конкретно вы намерены предпринять?

— На днях я издам новый указ, максимально ограничивающий трудоустройство мигрантов — насколько это возможно в рамках действующего российского законодательства. Мы также усилим работу контролирующих, надзорных и правоохранительных органов [по борьбе с нарушениями миграционного законодательства — прим. «КП»].

— Сегодня якуты проводят зажигательные митинги против нелегалов-среднеазиатов, а завтра, допустим, они войдут во вкус и переключатся на кого-то ещё. Русских, скажем. Нет ли такой опасности?

— Абсолютно нет. Мы с русскими живем вместе почти 400 лет — в 2016 году отмечали 385-летие вхождения Якутии в состав России, и нашу дружбу ничем не перечеркнуть. Хочу обратить внимание, что противоправным поведением мигрантов возмущены не только якуты, но и русские, и другие жители нашей многонациональной республики — у нас более 120 национальностей.

— Раз уж мы заговорили о межнациональных отношениях — нет ли в республике напряжения между коренными жителями: якутами и русскими? Недавно прошла новость, что в школу в 203-м микрорайоне Якутска русского ребенка отказались принять…

— Нет. Та новость была высосана из пальца, речь шла о школе, где обучение ведется на якутском языке. Городские власти решили этот вопрос, открыв там русскоязычные классы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/697923" frameborder="0"></iframe> Выступление Айсена Николаева на митинге.Эдвард ЧЕСНОКОВ

ДОСЛОВНО

Что сказал глава Якутии на митинге против нелегальной миграции (перевод на русский):

— ...Мы, якуты, пришли сюда и владели этой землей, развивали, живем рука об руку с русским народом. И дальше будем жить. Иностранцы должны приезжать, но не должны тут быть хозяевами, они должны работать в правовом поле, должны платить налоги. Те, кто совершили это преступление, пойманы, один в тюрьме, завтра остальных поместят в тюрьму. Никого не будем депортировать — всех посадим в тюрьму здесь. Только что поговорил с чиновником из Киргизии, он специально прилетит сюда, успокоит свой народ и приведет в порядок своих… Мы, местные, сами делаем ошибку. Покупаем у иностранцев дешевые фрукты, а они работают, не регистрируясь как предприниматели. Так и по бизнесу: думая, что они работают за мизерную зарплату, мы [нелегально] нанимаем их на работу — это тоже не правильно… Иностранцы должны приезжать, но они должны работать в правовом поле, платить налоги.

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