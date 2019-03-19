Глава Якутии Айсен Николаев рассказал "КП", как будет бороться с нелегальной миграцией
Это видео взорвало соцсети: на многотысячном митинге в якутском дворце спорта «Триумф» глава Республики Саха Айсен Николаев жёстко потребовал разобраться с нелегальной миграцией (полную цитату см. в разделе «Дословно»).
Повод для народного схода — не радостный: ночью 17 марта мигрант (предположительно — выходец из Средней Азии) посреди Якутска затолкал в машину женщину, отъехал за гаражи и изнасиловал. Затем отвёз её к своей «группе товарищей» в автомастерскую, но оттуда жертве чудом удалось бежать. В ответ жители Якутии стали обмениваться грозными постами в соцсетях и всерьёз собираться на антимигрантские митинги. На самый крупный из которых неожиданно пришёл и 47-летний глава республики. В интервью «КП» он рассказал о мотивах собственного поступка, а также о ситуации с межнациональными отношениями в крупнейшем регионе России.
— Айсен Сергеевич, что вас подвигло выступить на этом митинге? Всё-таки мероприятие, как бы корректнее выразиться, — «неформат».
— Стихийный митинг был вчера на Комсомольской площади [Якутска], а сегодня [18 марта] в «Триумфе» состоялась объявленная встреча с представителями власти. И я туда пришел, потому что не мог оставаться равнодушным к мнению многонационального народа нашей республики, как защитник его интересов. Я так же возмущен произошедшим преступлением, как и все жители республики.
— И что конкретно вы намерены предпринять?
— На днях я издам новый указ, максимально ограничивающий трудоустройство мигрантов — насколько это возможно в рамках действующего российского законодательства. Мы также усилим работу контролирующих, надзорных и правоохранительных органов [по борьбе с нарушениями миграционного законодательства — прим. «КП»].
— Сегодня якуты проводят зажигательные митинги против нелегалов-среднеазиатов, а завтра, допустим, они войдут во вкус и переключатся на кого-то ещё. Русских, скажем. Нет ли такой опасности?
— Абсолютно нет. Мы с русскими живем вместе почти 400 лет — в 2016 году отмечали 385-летие вхождения Якутии в состав России, и нашу дружбу ничем не перечеркнуть. Хочу обратить внимание, что противоправным поведением мигрантов возмущены не только якуты, но и русские, и другие жители нашей многонациональной республики — у нас более 120 национальностей.
— Раз уж мы заговорили о межнациональных отношениях — нет ли в республике напряжения между коренными жителями: якутами и русскими? Недавно прошла новость, что в школу в 203-м микрорайоне Якутска русского ребенка отказались принять…
— Нет. Та новость была высосана из пальца, речь шла о школе, где обучение ведется на якутском языке. Городские власти решили этот вопрос, открыв там русскоязычные классы.
Выступление Айсена Николаева на митинге.Эдвард ЧЕСНОКОВ
ДОСЛОВНО
Что сказал глава Якутии на митинге против нелегальной миграции (перевод на русский):
— ...Мы, якуты, пришли сюда и владели этой землей, развивали, живем рука об руку с русским народом. И дальше будем жить. Иностранцы должны приезжать, но не должны тут быть хозяевами, они должны работать в правовом поле, должны платить налоги. Те, кто совершили это преступление, пойманы, один в тюрьме, завтра остальных поместят в тюрьму. Никого не будем депортировать — всех посадим в тюрьму здесь. Только что поговорил с чиновником из Киргизии, он специально прилетит сюда, успокоит свой народ и приведет в порядок своих… Мы, местные, сами делаем ошибку. Покупаем у иностранцев дешевые фрукты, а они работают, не регистрируясь как предприниматели. Так и по бизнесу: думая, что они работают за мизерную зарплату, мы [нелегально] нанимаем их на работу — это тоже не правильно… Иностранцы должны приезжать, но они должны работать в правовом поле, платить налоги.
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КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU