Следком возбудил дело о нарушении правил безопасности после инцидента с самолетом в Якутске

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-10T09:52:46+03:00

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По факту происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

Следком РФ сообщает, что следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы участников и свидетелей авиапроисшествия.

Проверку организовала также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В связи с происшествием аэропорт «Якутск» был закрыт, ближайшие рейсы перенаправлялись на запасной аэропорт п. Чульман Нерюнгринского района. Более 300 пассажиров ожидают вылета из аэропорта «Нерюнгри». На текущий момент аэропорт «Якутск» открыт только на вылет.

Напомним, утром 10 октября самолет, выполнявший рейс «Улан-Удэ-Якутск», после посадки в аэропорту Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа, которые были эвакуированы при помощи аварийных трапов. Воздушное судно имеет повреждения. 4 пассажира обратились за медицинской помощью.