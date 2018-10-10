2018-10-10T09:52:46+03:00
Происшествия

Следком возбудил дело о нарушении правил безопасности после инцидента с самолетом в Якутске

Назначены экспертизы, проводятся допросы участников и свидетелей авиапроисшествия
Поделиться:
Следователи осмотрели место происшествия.Следователи осмотрели место происшествия.
Изменить размер текста:

По факту происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

Следком РФ сообщает, что следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы участников и свидетелей авиапроисшествия.

Проверку организовала также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В связи с происшествием аэропорт «Якутск» был закрыт, ближайшие рейсы перенаправлялись на запасной аэропорт п. Чульман Нерюнгринского района. Более 300 пассажиров ожидают вылета из аэропорта «Нерюнгри». На текущий момент аэропорт «Якутск» открыт только на вылет.

Напомним, утром 10 октября самолет, выполнявший рейс «Улан-Удэ-Якутск», после посадки в аэропорту Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа, которые были эвакуированы при помощи аварийных трапов. Воздушное судно имеет повреждения. 4 пассажира обратились за медицинской помощью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сельхозпредприятия Якутии участвуют агропромышленной выставке «Золотая осень»
Якутск может быть включен в федеральный проект "Умный город"
В Якутии любитель выпить за рулем получил реальный срок заключения
Аэропорт «Якутск» открыт на вылет после инцидента с самолетом
Якутянин обманул работодателя на 750 тысяч рублей
Якутская ГРЭС готова к работе в осенне-зимний период
Водителей Якутска призвали быть предельно внимательными из-за гололеда
В администрации главы и правительства Якутии новые назначения
Для профилактики гриппа и ОРВИ в школы Якутска закупят рециркуляторы воздуха
Юрий Куприянов назначен министром культуры Якутии
В Якутии стартовал модуль для архитекторов и проектировщиков
В Якутии идет декада льготной подписки на газеты и журналы
Что убило лису в центре Якутска, выясняют ветеринары
В Якутии директорам школ взять на контроль вопрос зарплаты учителей
В Якутии менеджер кредитной организации похитила более 1,9 млн рублей
В Якутске откроется очередная теплая остановка
Вилюйский район получил передвижной медицинский комплекс
В СВФУ количество курящих студентов сократилось в 4 раза
Жительница Нерюнгринского района хотела продать диван, но стала жертвой мошенников
В Якутии более 345 тысяч жителей получили прививки от гриппа
В Якутске начался сбор заявок по подпрограмме «Индивидуальное жилищное строительство»
В Якутске за выходные попались инспекторам 36 выпивших водителей
В Якутске проходит фестиваль кыргызского кино
Музей республиканского телевидения открылся в Якутске.
Певица Варя Аманатова готовит живой акустический концерт
Юная якутянка поступила в Академию русского балета Вагановой
Более 600 тонн овощей доставят в северные и арктические районы Яктуии
Экс-вице мэр Якутска назначен министром ЖКХ Якутии