Прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в Якутске

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-10T08:52:24+03:00

На борту воздушного судна находился 91 пассажир и пять членов экипажа. Фото: Социальные сети

Аэропорт столицы республики открыт только для вылетов

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением пассажирского самолета Sukhoi Superjet, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.

Проведение проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов поручено Якутской транспортной прокуратуре.

Аэропорт столицы республики пока открыт только на вылет. В данный момент продолжается эвакуация воздушного судна авиакомпании «Якутия» со взлетно-посадочной полосы.

Утренние рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района. Сейчас в нем размещены 349 транзитных пассажиров, следовавших двумя рейсами из Москвы и одним из Санкт-Петербурга.

Более 300 пассажиров, летевших в Якутск, перенаправлены в Чульман.Фото: Социальные сети

«Перенаправленных рейсов больше не ожидаем. Помимо транзитных пассажиров, у нас свои основные. Аэропорт пытается всеми силами обеспечить размещение людей в зонах ожидания. Представители АК «Якутия» организовывают работу с пассажирами. Администрация поселка Чульман принимает участие в размещении, организована бесплатная выдача питьевой воды», — сообщил заместитель гендиректора аэропорта «Нерюнгри» Леонид Жарников.

В аэропорту Якутска тем временем ожидают вылета пассажиры восьми внутриреспубликанских и межрегиональных рейсов.

О времени открытия аэропорта города Якутска на прием будет уточнено позднее.