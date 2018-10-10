2018-10-10T03:37:14+03:00
Происшествия

В аэропорту «Якутск» самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

На борту находились 91 пассажир, все они покинули борт по надувному трапу
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Никто из пассажиров не пострадал.Никто из пассажиров не пострадал.Фото: Социальные сети
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При посадке в аэропорту «Якутска» самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании «Якутия» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали по надувному трапу. В настоящее время аэропорт закрыт для приема всех рейсов.

Информация о происшествии поступила в Главное управление МЧС России по Якутии в 03.45 10 октября. По сообщению диспетчера СПАСОП аэропорта «Якутск», при рулении воздушное судно Sukhoi SuperJet авиакомпании «Якутия», следующее рейсом 414 из Улан-Удэ, проехало место поворота и выехало за пределы взлетно-посадочной полосы.В аэропорту "Якутск" самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Воздушная гавань после инцидента временно закрыта. Фото: Социальные сети

Воздушная гавань после инцидента временно закрыта.Фото: Социальные сети

На борту воздушного судна находился 91 пассажир и пять членов экипажа. Все пассажиры покинули борт по надувному трапу. Погибших нет. В медпункт аэропорта обратились четыре человека.

У воздушного судна повреждена задняя стойка шасси. На месте происшествия задействовано 29 человек и 7 единиц техники, в том числе 13 человек и 3 единицы техники от МЧС России.

В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт Чульман Нерюнгринского района.

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