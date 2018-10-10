В аэропорту «Якутск» самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
При посадке в аэропорту «Якутска» самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании «Якутия» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали по надувному трапу. В настоящее время аэропорт закрыт для приема всех рейсов.
Информация о происшествии поступила в Главное управление МЧС России по Якутии в 03.45 10 октября. По сообщению диспетчера СПАСОП аэропорта «Якутск», при рулении воздушное судно Sukhoi SuperJet авиакомпании «Якутия», следующее рейсом 414 из Улан-Удэ, проехало место поворота и выехало за пределы взлетно-посадочной полосы.В аэропорту "Якутск" самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
Воздушная гавань после инцидента временно закрыта.Фото: Социальные сети
На борту воздушного судна находился 91 пассажир и пять членов экипажа. Все пассажиры покинули борт по надувному трапу. Погибших нет. В медпункт аэропорта обратились четыре человека.
У воздушного судна повреждена задняя стойка шасси. На месте происшествия задействовано 29 человек и 7 единиц техники, в том числе 13 человек и 3 единицы техники от МЧС России.
В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт Чульман Нерюнгринского района.