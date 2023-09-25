Памятник Ленину собираются вернуть ко Дню Октябрьской революции

Памятник вождю был очень грязный, это птичий помет и грязь, накопившаяся за 55 лет. Фото: «Эхо столицы»

Памятник вождю мирового пролетариата собираются вернуть на постамент в начале ноября. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» и даже называет точную дату – 4 ноября.

В самом сюжете точной даты нет, корреспондент датирует окончание работ концом октября – началом ноября. Точная дата указана в посте телеграм-канала.

По словам заместителя руководителя департамента по охране объектов культурного наследия Гаврила Терентьева, в прошлом году были проведены работы по монтажу свай, в этом – началось восстановление самого постамента.

Оказалось, что большая часть документов была утеряна. Из-за этого пришлось все делать практически с нуля. Неизвестно было даже, что находится под монументом – забетонированное поле или сваи. Чтобы облегчить работу реконструкторам будущего, Служба госзаказчика Якутии хочет заложить в памятник капсулу времени с проектно-сметной документацией, фотоотчетом всего процесса и именами всех участников реставрации.

Генеральный директор дизайн-студии «Уран» Вячеслав Яроев отметил, что на следующей неделе начнется облицовка гранитных материалов.

Сначала постамент укрепят цементом, а потом перейдут к сбору гранитных плит, большая часть которых в ходе демонтажа была повреждена. Такие плиты больше не выпускаются, поэтому в основании будут использовать уцелевшие плиты. Во всем остальном будут установлены новые плиты, заказанные в Санкт-Петербурге.

По самому памятнику Ленина проведены работы пескоструем. Он был очень грязный, там был птичий помет и грязь, накопившаяся за 55 лет. Потом его отлакируют.

Напомним, что памятник демонтировали 14 июля 2022 года. Проектом предусмотрена полная замена фундамента, замена и демонтаж облицовочных гранитных плит постамента и трибун.

Заказчик реконструкции — Служба государственного заказчика РС(Я). Генеральный подрядчик — дизайн-студия «Уран». Общая высота — 14,6 метра: постамента — 8,5 метра, скульптуры — шесть метров.

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