Как дела у Ленина? Узнали, что творится за забором на главной площади Якутска

Фото: KP.RU

Год назад весь Якутск следил за «исчезновением» памятника Владимиру Ленину с центральной площади города. Глядя на паспорт реконструкции на заборе вокруг его привычного места обитания, многие думали, что работы завершат в сентябре 2022 года. «КП – Якутия» узнала, почему этого еще не произошло.

Что сейчас происходит вокруг площади Ленина

В 2018 году немного накренившийся памятник огородили из-за опасности обрушения. Подробнее о всех дефектах главной достопримечательности площади читайте по ссылке. Тогда же начался поиск финансирования для реставрации.

По проекту строительно-монтажные работы стоят 63 миллиона рублей. В 2022 году республика выделила 20 миллионов рублей на демонтаж памятника, постамента, фундамента и клумб вокруг него.

Сейчас на «осиротевшей» части площади продолжаются работы.

– Идет бетонирование железобетонных конструкций. В августе начнется бетонирование постамента, на котором стоит памятник. Осенью установим сам памятник, – сообщили в городском отделе Службы госзаказчика Якутии.

Как стало известно «КП – Якутии», сам Ильич все еще на одном из складов Службы эксплуатационно-технического обеспечения (СЭТО). Его реставрацию начнут в августе, непосредственно перед возвращением «домой». Его отмоют, почистят от коррозии и обязательно вернут на место, отмечал заместитель руководителя Департамента по охране объектов культурного наследия Якутии Гаврил Терентьев.

Реставрировать фигуру Ленина будет дизайн-студия «Уран. По информации пресс-службы Минстроя Якутии, это единственная в республике компания, аккредитованная на восстановление памятников.

Почему Ленина не вернули в сентябре 2022 года

Внимательные прохожие заметили, что на паспорте объекта, который с прошлого года висит на заборе вокруг этой части площади, указано, что работы завершатся в сентябре 2022 года. Горожане удивляются, почему же фигура основателя СССР все еще не на своем месте.

Фото: KP.RU

Как выяснилось, никакой мистики и заговоров в этом нет. Даже переносов работ или задержек не было, все идет по графику.

– Сентябрь 2022 года – это завершение первого этапа работ. Изначально средства были выделены не на весь срок, а только на часть работ, на который мы подписали контракт. В 2023 году начался уже второй этап, и мы должны были заменить паспорт объекта, – отметили в Службе госзаказчика республики.

Второй этап включает в себя благоустройство и отделочные работы на месте памятника, а также обратный монтаж с возведением фундамента и постамента.

Напомним, в середине мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что республика подала заявку на получение специальных казначейских кредитов под 3% на ряд объектов, среди которых площадь Ленина, набережные озера Сайсары и Романа Дмитриева.

Что касается основной части площади Ленина, то насколько известно, проектная документация готова. Основной заказчик проекта – Управление архитектуры при главе Якутии. Ранее планировалось синхронизировать работы вокруг памятника и на площади, но что-то пошло не так. В Управлении архитектуры не смогли прокомментировать, на какой стадии проект, сославшись на то, что пресс-секретарь в отпуске.

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