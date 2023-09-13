На какой стадии находится реконструкция памятника Ленину в Якутске

Дедушка Ленин вернется на площадь в октябре 2023 года. Фото: УГСЖН РС(Я)

В среду, 13 сентября, управление Госстройжилнадзора Якутии проверило ход реконструкции памятника Ленину в Якутске.

«Объект является культурным наследием регионального значения, поэтому внимание к нему повышенное, — прокомментировал замруководителя управления Павел Корнилов. — Проектом предусмотрена полная замена фундамента, замена и демонтаж облицовочных гранитных плит постамента и трибун».

Заказчик реконструкции — Служба государственного заказчика РС(Я). Генеральный подрядчик — дизайн-студия «Уран».

Высота скульптуры — шесть метров. Фото: УГСЖН РС(Я)

Общая высота — 14,6 метра: постамента — 8,5 метра, скульптуры — шесть метров.

Памятник демонтировали 14 июля 2022 года.

Что сделано на сентябрь 2023 года

Выполнены работы по устройству свайного фундамента, бетонирование плит перекрытий, железобетонных балок. Завершено бетонирование малых архитектурных форм — это трибуны, выступающие элементы.

Что сейчас делают

Ведется устройство железобетонного постамента памятника, реставрация старых гранитных плит и самой бронзовой скульптуры, на которой устраняют налет и дефекты, с дальнейшим нанесением защитного покрытия.

Реставрируют старые гранитные плиты. Фото: УГСЖН РС(Я)

Напомним, памятник планируют вернуть на площадь Ленина в октябре текущего года.

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