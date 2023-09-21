Площадь Ленина в Якутске полностью оградят к началу ноября

Сейчас убираются старые плиты, бордюрный камень, асфальт. Фото: скриншот видео «Якутия 24»

На главной площади республики – площади Ленина продолжаются строительно-монтажные работы в рамках реконструкции.

Как сообщил телеканалу «Якутия 24» прораб подрядной организации «Сэттэ» Семен Хон, в первую очередь убираются старые плиты, бордюрный камень, асфальт, а также снимаются малые архитектурные формы.

– Идет процесс передачи существующего имущества в СЭТО. Это скамейки, освещение, все, что находится на площади. Ограждение будем устанавливать с начала октября. Планируем к началу ноября уже полностью установить капитальное ограждение. На этот год запланированы только демонтажные работы. Все остальное уже в 2024 году, когда позволит температурный режим.

Напомним, реконструкция площади имени Ленина началась 19 сентября. Строители устанавливают ограждение и демонтируют старые элементы благоустройства.

Завершено бетонирование трибуны и выступающих элементов памятника Ленину. Ведется устройство железобетонного постамента и реставрация старых гранитных плит. Сам памятник поставят на прежнее место в конце октября.

На реализацию проекта выделено 719 миллионов рублей в виде казначейских кредитов. Какой будет обновленная площадь — читайте по ссылке.

Реконструкция проходит в рамках реализации мастер-плана Якутска. Он также включает работы на набережной вокруг озера Сайсары и набережной имени Р.М. Дмитриева.

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