В Якутске началась реконструкция площади Ленина

На центральной площади Якутска работает строительная техника. Фото: АГиП Якутии

В Якутске началась реконструкция площади имени В.И. Ленина, сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии.

Строители уже устанавливают ограждение и демонтируют старые элементы благоустройства.

Завершено бетонирование трибуны и выступающих элементов памятника Ленину. Ведется устройство железобетонного постамента и реставрация старых гранитных плит.

Сам памятник поставят на прежнее место в конце октября.

Установили ограждения. Фото: АГиП Якутии

Подрядчиком работ выступает компания «Сэттэ».

На реализацию проекта выделено 719 миллионов рублей в виде казначейских кредитов. Какой будет обновленная площадь — читайте по ссылке.

Реконструкция проходит в рамках реализации мастер-плана Якутска. Он также включает работы на набережной вокруг озера Сайсары и набережной имени Р.М. Дмитриева.

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