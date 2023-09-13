13-метровые сэргэ и сухой фонтан. Что ждет площадь Ленина после реконструкции

На площади установят 13-ти метровые колонны в виде якутской коновязи — сэргэ. Фото: Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии

С 18 сентября текущего года начнется долгожданный капитальный ремонт площади Ленина в Якутске, сообщает Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

Когда он закончится, пока точно неизвестно. В релизе говорится, что ремонтные работы должны завершиться осенью 2024 года. Но ранее глава Якутии Айсен Николаев говорил, что реконструкцию планируется завершить уже к Играм «Дети Азии», которые пройдут в конце июня 2024 года.

Кто будет выполнять реконструкцию

Контракт на выполнение работ заключен 28 августа 2023 года. Подрядчиком определено ООО Строительная компания «Сэттэ», заказчик — Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

Дизайн-проект разработан ОАО РПИИ "Якутпроект" с учетом мерзлотно-грунтовых условий местности, полученных в результате инженерных изысканий, а также сложившейся улично-дорожной сети, движения транспорта и основных пешеходных связей.

Во сколько обойдется реконструкция площади

Благоустройство площади обойдется в сумму свыше 719 миллионов рублей. Источник финансирования — специальный казначейский кредит из федерального бюджета. Напомним, Якутия получила 3,3 миллиарда рублей на 6 проектов благоустройства в Якутске и Нерюнгри. Туда входит и благоустройство центральной площади Ленина.

Как будет выглядеть обновленная площадь Ленина

Реконструкция площади включает в себя озеленение, мощение проездов и тротуаров, установку пешеходного сухого фонтана и 13-ти метровых колонн в виде якутской коновязи — сэргэ.

Визуально территория площади разделена на три участка: территорию площади перед ДП-2, перед Детской школой Искусств и основную зону отдыха. Также предлагается установка автопарковки на 50 парковочных мест и велопарковок в количестве 10 штук.

Зона отдыха, расположенная вдоль улиц Кирова и Аммосова, будет озеленена путем посадки деревьев, кустарников, однолетних и многолетних растений, а также хвойных. Часть площади озеленения занимают газонные лужайки, где можно отдохнуть в летнее время. Также здесь предлагается расположить скамьи, разработанные по индивидуальному проекту.

Зона отдыха, расположенная вдоль улиц Кирова и Аммосова, будет озеленена. Фото: Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии

В качестве мощения предлагается использовать натуральные материалы, а именно гранитную брусчатку и плитку разных оттенков. Рисунок мощения выполнен по эскизу художника Туяры Шапошниковой. Композиция состоит из чередования радиальных и прямоугольных элементов. Ассиметричное расположение оберегов означает движение — символ развития.

В качестве мощения предлагается использовать гранитную брусчатку и плитку разных оттенков. Фото: Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии

Пешеходный фонтан представляет собой светомузыкальный комплекс шоу-фонтанов с дополнительными управляемыми вертикальными водными модулями («водопад»). Фонтан является антивандальным, не требует серьезной консервации на зиму, а в выключенном состоянии является полноценным продолжением площади с возможностью пешеходной нагрузки – соответственно, не занимает полезного пространства.

12 сэргэ диаметром 1,2 м будут расставлены по двум краям площади со стороны улиц Аммосова и Кирова. Фасад коновязей облицован элементами из ударопрочного стекла и панелями из нержавеющей стали с художественным оформлением, имеются навершия в виде бриллиантов. Конструкция будет освещаться как в будние, так и в праздничные дни — с различной степенью интенсивности. Проектом предусмотрено совмещение программ освещения сэргэ со светомузыкальным комплексом фонтана.

Управление заранее приносит извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть при реализации проекта в части возможного ограничения дорожного и пешеходного движения.

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