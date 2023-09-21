Летевший из Якутска самолет был вынужден вернуться в аэропорт — пострадавших нет

Пассажиров на борту не было, обошлось без пострадавших. Фото: Прокуратура Якутии.

Сегодня утром, 21 сентября, экипаж самолета Ан-26, выполнявший рейс по маршруту «Якутск-Саккырыр», обнаружил течь гидравлической жидкости и решил вернуться в аэропорт.

Самолет с четырьмя членами экипажа благополучно сел. Пассажиров на борту не было, обошлось без пострадавших.

Транспортная прокуратура проведет проверку законодательства в сфере безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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