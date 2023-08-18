У самолета Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» после посадки разорвалось колесо шасси

Авиаинцидент произошел ночью 17 августа. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Ночью 17 августа у самолета Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшего рейс Батагай — Якутск, после посадки при рулении произошел разрыв пневматики правой стойки шасси, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки. На борту находились 31 пассажир и 4 члена экипажа, пострадавших нет.

При рулении произошел разрыв пневматики правой стойки шасси. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции, Следкома и представители авиакомпании. Будет проводиться проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, аналогичный случай произошел 8 августа в аэропорту города Мирный. У самолета Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный —Магадан, при посадке произошел разрыв пневматики правой стойки шасси.

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