В аэропорту Мирного в Якутии у самолета АН-24 повредилась стойка шасси

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

8 августа в аэропорту города Мирный произошел авиационный инцидент, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

У самолета АН-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный —Магадан, произошел разрыв пневматики правой стойки шасси.

Воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки. На борту находилось 3 члена экипажа. Пострадавших нет.

По факту инцидента Якутская транспортная прокуратура проводит проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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