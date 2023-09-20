В Хангаласском районе предложили переименовать село в честь первого президента Якутии Михаила Николаева

В республике создана комиссия по увековечиванию памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. Фото: vv.cbsykt.ru

В Хангаласском районе обсудили увековечивание памяти первого президента Якутии Михаила Николаева, сообщает пресс-центр администрации района.

На общественных слушаниях были предложены различные инициативы. В том числе: присвоение имени первого президента скверу в Покровске, переименование села Чапаево, где расположены Малая Академия наук и «Николаев-Центр», в село Николаево, учреждение государственной премии и другие.

«Сейчас в районе сформирована рабочая группа, в которую вошли работники администрации, общественность района, люди, которые тесно работали и взаимодействовали с Михаилом Ефимовичем. Свои предложения также внесли главы муниципальных образований Хангаласского улуса», — сказал и.о. главы района Юрий Никифоров.

В настоящее время в Хангаласском районе формируется план мероприятий, направленных на сохранение наследия и популяризацию деятельности Михаила Николаева.

Напомним, в республике создана комиссия по увековечиванию памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. Комиссию возглавляет Ил Дархан Айсен Николаев.

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