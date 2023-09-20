Якутия построила новый городской парк в городе Кировское ДНР

Фонтан уже стал точкой притяжения для жителей города Кировское. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Благодаря работе специалистов Якутии в городе Кировское ДНР появился новый современный парк с фонтаном, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что новый парк в подшефном городе построен по инициативе и с финансовой поддержкой Якутии. В парке предусмотрены пешеходные дорожки, современные лавочки, уличное освещение, обустроена дорожка для велосипедистов. Также будет установлена детская площадка.

Фонтан уже стал точкой притяжения для жителей города — десятки людей приходят полюбоваться фонтаном, который символизирует дружбу и сотрудничество между Якутией и ДНР, рассказали в администрации города Кировское.

В 2022 году специалистами из Якутии в городе Кировское был восстановлен 31 объект. В 2023 году идет восстановление 28 объектов, в том числе 2 школ, 3 детских садов, городской больницы и библиотеки.

Всего на эти цели в 2023 году Якутия направила около 600 миллионов рублей, за три года общий объем поддержки составит около 1,8 миллиарда рублей.

Город Кировское с населением порядка 28 тысяч человек располагается примерно в 40 км на северо-востоке от Донецка, столицы ДНР. В период активных боевых действий город регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских войск. Сейчас находится в тылу. В 2022 году помочь с восстановлением взялась Якутия.

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