Капремонт в 14 многоквартирных домах, четырех детсадах и другие объекты: что восстановит Якутия в ДНР

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В текущем году Якутия в рамках исполнения соглашения с Донецкой Народной Республикой восстановит десятки объектов в городе Кировское, над которым взяло шефство, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Это капитальный ремонт 14 многоквартирных жилых домов и одного общежития, четырех детских садов и городской больницы. Реконструкция части городского парка, строительство почти шести тысяч метров линий наружного освещения, модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства. Ремонт в трех котельных, трех теплопунктах, на пяти объектах энергообеспечения, в шести водопроводных и канализационных сооружениях.

Отдельное внимание уделят капитальному ремонту городских и внутриквартальных дорог. В нормативное состояние приведут улицы общей площадью около 24 тысяч квадратных метров.

Данные озвучили на рабочей встрече мэра Кировского Сергея Ермакова с руководителем Единого координационного центра Якутии, постоянным представителем республики при президенте России Андреем Федотовым.

Напомним, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев уже похвалил Якутию за восстановление разрушенной инфраструктуры в ДНР в 2022 году.

Сообщалось, что в 2023 году республика выделит на это почти 600 миллионов рублей. Всего за три года общий объем поддержки составит около 1,8 миллиарда рублей.

Город Кировское располжен примерно в 40 км на северо-востоке от столицы ДНР Донецка. Население — 28 тысяч человек.

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