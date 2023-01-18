В 2023 году Якутия направит почти 600 миллионов рублей на восстановление донецкого города Кировское

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Правительство Якутии выделит почти 600 миллионов рублей на восстановление и развитие инфраструктуры города Кировское в этом году, сообщает Донецкое агентство новостей.

В утвержденный план восстановления Кировского вошли ремонты больницы, музыкальной школы, библиотеки, культурно-досугового комплекса, реконструкция двух парков, стадиона и дороги.

— В 2023 году за счет средств регионального бюджета Республики Саха (Якутия) на общую сумму почти 600 миллионов рублей будут вестись работы, — отметили в мэрии.

Как ранее сообщал глава Якутии Айсен Николаев, общий объем поддержки за три года составит около 1,8 миллиардов рублей.

Город Кировское с населением порядка 28 тысяч человек располагается примерно в 40 км на северо-востоке от Донецка, столицы ДНР. В период активных боевых действий город регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских войск. Сейчас находится в тылу. В 2022 году помочь с восстановлением взялась Якутия.

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