Мэрия Якутска поручила оценить техническое состояние не предусмотренных проектами конструкций в жилых многоквартирных домах

В мэрии Якутска прошло расширенное совещание в связи с чрезвычайным происшествием. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Утром 20 сентября в мэрии Якутска прошло расширенное совещание в связи с чрезвычайным происшествием в доме по улице Автодорожная, 40/9, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, вечером 19 сентября при обрушении бетонной плиты погиб один ребенок, еще трое детей получили травмы различной степени тяжести.

По итогам обсуждения и.о. главы города Георгий Гаврильев озвучил первоочередные меры по профилактике и предотвращению подобных ЧП.

— провести визуальный осмотр и оценку технического состояния конструкций, не предусмотренных проектами зданий, в жилых многоквартирных домах. Речь, в частности, идет о крыльцах, козырьках, лестницах, рекламных вывесках в нежилых помещениях под магазины, офисы и т.д.;

— провести анализ существующих муниципальных актов и регламентов, определяющих процесс перевода жилых помещений в нежилое, на предмет их актуальности и усиления контроля за строительными работами;

— провести во всех округах инвентаризацию строительных площадок, в том числе замороженных строек, заброшенных зданий на предмет наличия ограждений и отсутствия свободного доступа людей на эти территории;

— усилить контроль за соблюдением техники безопасности и культуры организации строительных и ремонтных работ на объектах;

— провести обследование для оценки надежности закрепления остановочных павильонов, дорожных знаков и указателей, ограждений, элементов улично-дорожной сети, отдельно стоящих рекламных конструкций;

— рекомендовать включить в перечень обязательных сезонных работ управляющих организаций мероприятия по регулярному периодическому контролю технического состояния потенциально опасных конструктивных элементов зданий — крыш, крылец, козырьков, перил, в том числе нежилых помещений, малых архитектурных форм на придомовых территориях и т.д.;

— обеспечить оказание материальной помощи семье погибшего ребенка, семьям пострадавших детей, проведение комплекса мероприятий по психологической и иной поддержке.

Собственникам зданий, нежилых помещений и земельных участков, обслуживающим организациям, подрядчикам и заказчикам строительных и ремонтных работ будут направлены информационные письма для устранения недостатков и обеспечения норм безопасности на объектах.

Исполнение указанных мероприятий будет находиться на личном контроле заместителей главы города по сферам ведения, руководителей структурных подразделений и предприятий.

Председатель совещания Георгий Гаврильев от имени мэрии Якутска выразил глубокие соболезнования семье погибшей девочки и пожелал выздоровления детям, находящимся сегодня на лечении.

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