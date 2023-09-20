Один ребенок, пострадавший при обрушении бетонной плиты на улице Автодорожной, находится в тяжелом состоянии

Детей госпитализировали в Педиатрический центр РБ№1-НЦМ. Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

Минздрав Якутии рассказал о состоянии здоровья трех детей, пострадавших в результате трагического случая с обрушением бетонной плиты в доме по улице Автодорожная.

Двое детей стабильны, третий ребенок находится в реанимации после операции. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, трое пострадавших детей были госпитализированы в Педиатрический центр РБ№1-НЦМ. Им был оказан весь перечень экстренной медицинской помощи.

ЧП произошло 19 сентября у дома №40/9 на улице Автодорожной в Якутске. На четырех играющих детей упала бетонная плита, оставшаяся от лестницы бывшего магазина. Один ребенок погиб на месте происшествия.

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