Якутский мультик «Тымныы Оҕуhа» попал в финал международного кинофестиваля в Торонто

Кадр из мультфильма «Тымныы Оҕуһа»

Короткометражный 3D-мультфильм «Тымныы Оҕуhа» (Бык Холода) якутской студии анимации «Тундра» вошел в программу международного кинофестиваля ImagineNATIVE.

«Тымныы Оҕуhа» на сцене фестиваля представит режиссер и креативный директор студии Александр Моруо. Для нашей студии и для якутской анимации это очень радостные новости!» — пишут создатели мультика на своей странице в соцсети.

Их работа попала в число 70 финалистов со всего мира. В программе также представлены полнометражные фильмы, интерактивные и аудиоработы.

Фестиваль пройдет в городе Торонто с 17 по 22 октября.

ImagineNATIVE Film + Media Arts Festival — крупнейший в мире фестиваль кино и медиаискусства коренных народов, который ежегодно проводится в Торонто в октябре. Фестиваль посвящен фильмам, видео, радио и новым медиаработам коренных народов со всего мира.

В этом году темой фестиваля стало «возвращение домой» (homecoming).

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