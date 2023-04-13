«Мы прыгнули выше головы!» Состоялась премьера первого якутского 3D мультфильма «Бык холода»

Фото: KP.RU

В Якутске состоялась премьера мультфильма «Тымныы оҕуһа» («Бык холода»). «КП – Якутия» узнала историю создания картины и планы аниматоров на будущее.

Чудеса анимации

Идея анимационной 3D сказки о Быке холода, из-за которого, по якутским поверьям, наступает зима, родилась в конце лета 2022 года. Тогда же основатель студии «Тундра» Александр Охлопков представил проект на конкурсе Sinet Sakhawood и выиграл грант в 2,5 миллиона рублей.

Для работы над мультфильмом он созвал большую команду не только из России, но и из-за рубежа. Над якутским мифом работали опытные специалисты анимационных студий «Союзмультфильм» и «Паравоз» («Ми-ми-мишки», «Кощей.Начало»). К слову, за плечами самого Охлопкова опыт работы в компаниях «Дисней» и «Юниверсал». Всего в титрах мультфильма значится более 30 человек из России, Казахстана и Новой Зеландии.

Режиссером фильма выступил Александр Охлопков. Сценарий ему помогала писать шеф-редактор канала «Дисней» Юлия Синельникова.

– Благодаря такой высококлассной команде удалось добиться качества на уровне достойном именитых российских и зарубежных студий. Хронометраж немного превышает 8 минут, над этим работали 8-9 месяцев. И это не мы медленные, это нормальная практика, – поясняет маркетолог проекта Анна Борисова.

Она отметила, что 3D анимация – длительное и дорогостоящее удовольствие, так как заключает в себе множество непростых в технологическом плане этапов, таких как создание черновых 3D моделей, анимирование каждой из них, синхронизация с другими кадрами, свет, озвучка и так далее.

Как уточнил главный 3D художник Артем Яковлев, на одно движение может уходить 1-1,5 дня. Всего в мультфильме около 120 кадров.

– Чтобы заставить главного героя сделать хотя бы один шаг, проводится комплексная работа, учитывается даже характер персонажа. Изначально мы делали ставку на качество картинки, для этого использовали все последние технологии, которые в принципе возможны, Результатом довольны, это не предел совершенству, будем стремиться к идеалу. Но мы уже прыгнули выше головы, и видим, что картинка не отличается от мировых стандартов. – отметил он.

Онлайн-кастинг на озвучку главного героя

Легенду о Быке, который выходит из глубин Северного Ледовитого океана и несет по земле мороз и стужу, зрителям и главному герою Айаалу рассказывает дедушка Петр (по-якутски Бүөккэ). Голос для озвучки непоседливого мальчика искали в соцсетях. После одного аудиосообщения и видеозвонка на эту роль был утвержден Айсен Диодоров из села Октемцы.

Фото: KP.RU \ Саха театр

– Мама увидела пост о поисках героя, мы отправили заявку и голосовое сообщение, и нас приняли! Два дня работали в студии в Якутске. В первый день записали основной текст, во второй – звуки. Было очень весело и легко. Мультик получился отличный и интересный, – поделился школьник.

Его экранного дедушку озвучил известный в Якутии актер Саха театра Петр Баснаев («Холодное золото», «Чээкэ»).

«Бык холода» станет многосерийным

Премьера состоялась в рамках Startup Tour CreativeTECH в креативном кластере «Квартал труда». Зрители на одном дыхании посмотрели фильм и титры встретили аплодисментами. Эксперты назвали проект «Тундры» лучшим и присудили студии гран-при в 300 тысяч рублей.

Якутяне увидят «Быка холода» в конце апреля на телеканале НВК «Саха».

На этом команда не собирается останавливаться и уже анонсировала подготовку новых приключений Айала.

– В скором времени приступим к созданию мультфильма в том же сеттинге и с теми же героями, но уже с новой истории. Предварительно следующий фильм будет про мунху – это зимняя рыбалка на карасей. В целом, наш мультфильм о зиме и зимних традициях Якутии. Надеюсь, Айсен Диодоров продолжит озвучивать героя, – сказала Анна Борисова.

Как раскрыли авторы фильма, уже найден потенциальный спонсор для создание второй части.

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