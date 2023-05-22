Якутская анимационная студия «Тундра» представит свои проекты в Москве

Фото: "Тундра"

24-25 мая в инновационном центре «Сколково» в рамках Startup Village студия «Тундра» из Якутии презентует свои мультфильмы.

Напомним, «Тундра» основана моушн-дизайнером Александром Охлопковым, работавшим в таких компаниях как Universal, Disney, Netflix. В апреле его команда выпустила первый мультфильм «Бык холода», с которым стала финалистом конкурса Startup Tour в Якутске. Подробнее о подготовке мультика и победе в отборе стартапов читайте по ссылке.

Фото: "Тундра"

Планируется целая серия анимационных картин, рассказывающих о Якутии, ее природе и традициях. Студия уже анонсировала мультфильмы о мунхе (якутской подледной рыбалке) и танхе (якутские гадания). Для выпуска новых проектов объявлен сбор средств на российской краудфандинговой площадке.

– 3D анимация — не только перспективное, но дорогостоящее направление. Поэтому на платформе Boomstarter запустили общественный сбор на создание наших короткометражных мультфильмов, — сообщил представитель студии.

Помочь ребятам создавать крутые мультфильмы о Якутии можно по ссылке.

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