СМИ: в якутском поселке Чернышевский массово травят собак

Жители утверждают. что животных намеренно травят неизвестные. Фото: соцсети

В поселке Чернышевский Мирнинского района массово гибнут животные, сообщает районное издание «Алмазный край».

К ним обратились сразу несколько жителей посёлка, утверждающих, что животных намеренно травят неизвестные. По их словам, погибли и уличные, и домашние собаки, в том числе живущие в вольерах и на цепи. Жители уже обратились в полицию, сотрудники забрали одно из животных на экспертизу.

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Между тем, в комментариях жители делятся своими историями потери питомцев:

– В том году массово травили животных на Заречном. Было и заявление в полицию, и писали СМИ. Всё мимо;

– Вызывали полицию на место. Сотрудник сам снимал, как животное бьется в конвульсиях. Ужасно;

– У меня собаку истребили, заявление 2 года лежит в УВД. Ноль реакции.. Никому нет дела до этого…;

– В Алмазном тоже так отравили собак. Даже тех, кто на цепи;

– Ладно, травят, в Мирном на днях подъезжает машина, останавливается, [водитель] вытаскивает ствол, и пытается убить собаку во дворе. Она убежала под дом, а если бы ребенок выбежал во двор, муж говорит, я даже не успел номер запомнить;

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