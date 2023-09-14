В Якутии назвали незаконной лотерею, в которой выиграл дояр-миллионер

Гаврил Терентьев получает 10 миллионов, выигранных в лотерее, которую позже назовут незаконной. Фото: скриншот видео

С начала 2023 года десять организаторов незаконных лотерей привлечены к административной ответственности, сообщает Управление ФНС России по Якутии.

Ведомство отмечает, что на территории республики участились проведения незаконных лотерей, а именно розыгрыши ценных призов (автомобили, айфоны, ружья, инструменты и т.д.) на интернет-площадках и мессенджерах.

С 2014 года все лотереи в России государственные. Ими могут заниматься специальные федеральные органы исполнительной власти. Другое дело – розыгрыш. Это своего рода реклама магазина и товаров. Главное условие в розыгрыше – участие покупателя должно быть безвозмездным или сопровождаться покупкой рекламируемого товара.

В 2023 году были привлечены к административной ответственности десять организаторов незаконных лотерей: «Өрөгөй», Дьоллоох тугэн, TUYMAADA YKT, Туймаада 2023, Ус Тогул К, Азино и другие. Их привлекли к ответственности за проведение лотереи без решения правительства РФ о ее проведении.

6 июля этого года Арбитражный суд Якутии по заявлению налоговиков привлек к административной ответственности организатора незаконной лотереи «Өрөгөй» ИП Габышева Д.А. по ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ.

Габышев попытался это оспорить в Четвёртом Арбитражном апелляционном суде, но 6 сентября суд оставил его жалобу без удовлетворения. Постановление еще не вступило в законную силу.

Максимальное наказание для физлиц по ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ составляет административный штраф до 4000 рублей с конфискацией лотерейного оборудования.

Напомним, что именно в лотерее «Өрөгөй» выиграл в январе 2023 года выиграл 10 миллионов рублей знаменитый дояр-миллионер Гаврил Терентьев. Подробнее о его последующей судьбе читайте по ссылке.

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