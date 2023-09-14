Якутянка ответит в суде за гибель пассажирки в ДТП в Усть-Алданском районе Якутии

В ДТП погибла 32-летняя пассажирка. Фото: прокуратура Якутии

40-летняя жительница Усть-Алданского района предстанет перед судом за гибель своей пассажирки в ДТП, сообщает прокуратура Якутии.

Напомним, авария произошла 20 июня на 135-м километре автодороги «Мюрю». Компания из четырех женщин ехала на районный ысыах, который должен был состояться в селе Бейдинга. Но едва выехав из наслега, они попали в ДТП.

Как установило следствие, водитель ехала со скоростью, которая не обеспечивала ей постоянный контроль за движением автомобиля. Она не справилась с управлением — машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Машина вылетела в кювет. Фото: прокуратура Якутии

Две пассажирки 1988 и 1989 годов рождения не пострадали.

Третья пассажирка 32 лет, которая сидела не пристегнутая ремнем безопасности, вылетела через лобовое окно и скончалась на месте происшествия.

Водитель была трезва. Стаж вождения — с 2010 года. К административной ответственности в течение последнего года не привлекалась.

На нее завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данной части статьи предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Материалы дела направили в суд.

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