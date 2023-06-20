В Якутии отменили массовый праздник из-за смертельного ДТП

Фото: прокуратура Якутии

Сегодня, 20 июня, на 135 километре трассы «Мюрю» опрокинулся автомобиль «Митцубиси Паджеро». Как стало известно «КП – Якутии», есть пострадавшие и один погибший.

По словам местных жителей, авария произошла недалеко от села Маягас Усть-Алданского района. Погибла одна из пассажирок, еще трое остались живы. Отмечается, что в машине ехали участники традиционного якутского праздника ысыах, который должен был состояться 21 июня в селе Бейдинга.

Фото: прокуратура Якутии

Администрация Усть-Алданского района принесла соболезнования родным погибшей и пострадавшим и объявила об отмене массового праздника.

По данным местной прокуратуры что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание. Пока более подробной информации о случившемся нет, но по фото видны серьезные повреждения машины от сильного удара. По факту ДТП начата процессуальная проверка

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