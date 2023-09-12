«Единая Россия» получила 13 из 15 мандатов депутатов Гордумы

По партийным спискам также подавляющее большинство забрала партия власти. Фото: KP.RU

Стало известно, кто прошел в Гордуму по мажоритарным избирательным округам. Такую информацию озвучил председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров.

Напомним, партиям для получения мандата в городскую Думу необходимо было набрать 5% голосов. Для победы в одномандатном округе достаточно простого большинства.

По одномандатным округам, 13 мандатов из 15-ти забрала партия «Единая Россия». Только два самовыдвиженца смогли победить в своих округах – Филипп Седых (Алексеевский округ) и Артак Бежанян (Речной округ), в пятый раз ставший депутатом Гордумы.

Только два самовыдвиженца смогли победить в своих округах. Фото: ЯСИА

– На данный момент продолжается подсчет голосов депутатов Якутской городской Думы. Официальные решения будут приняты в ближайшие два-три дня, после того, как все данные будут утверждены на заседании Центризбиркома, – отметил Евгений Федоров.

По партийным спискам также подавляющее большинство забрала партия власти. Кстати, впервые Гордума будет представлена партиями «Новые люди» и «Коммунисты России». Причем партия Сарданы Авксентьевой смогла опередить даже коммунистов и справедливоросов и выйти на второе место. Что касается «Коммунистов России», то это, кажется, стало шоком даже для них самих.

Партия «Гражданская платформа», ранее представленная в Гордуме депутатами Марианной Андреевой и Анатолием Кырджагасовым, на этих выборах не смогла войти в нынешний состав Гордумы, набрав недостаточное количество голосов.

Вот количество голосов:

«Единая Россия» – 36 209

«Новые люди» – 13 480

КПРФ – 12 716

СРЗП – 5584

ЛДПР – 4967

«Коммунисты России» – 4294

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