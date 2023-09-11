Двухлетняя девочка, которую сбил мотоциклист в Мирнинском районе Якутии, пошла на поправку

Настроение у Эмилии хорошее, швы на лбу заживают. Фото: «Алмазный край»

Двухлетнюю малышку Эмилию из города Мирный, которую в августе сбил мотоциклист, выписали из травматологии, сообщает медиакомпания «Алмазный край».

Напомним, ДТП произошло 25 августа в городе Мирном в Якутии. На перекрестке Ленинградский проспект — 40 лет Октября не поделили дорогу водитель автобуса и мотоциклист — в результате пострадала маленькая девочка, которую в коляске по тротуару катила мама.

Малышку в состоянии травматического шока и с открытой черепно-мозговой травмой положили в реанимацию. Позже ее перевели в отделение травматологии.

Мама Эмилии рассказала, что состояние ребенка сейчас стабильное, из отделения травматологии их выписали. Малышка проходит обследование у офтальмолога, невролога и педиатра. Настроение у нее хорошее, швы на лбу заживают. На этой неделе семья планирует полететь в Новосибирск для дополнительного обследования и дальнейшей реабилитации.

Родительница также поблагодарила якутян, которые поддерживали её всё это время и собирали деньги для реабилитации ребенка.

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