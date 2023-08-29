«Мы шли из садика». Мама девочки, которую сбил в коляске мотоциклист в Якутии, рассказала о ее состоянии

Сбив коляску, мотоцикл повис на дереве. Фото: «Алмазный край»

Ужасная авария произошла 25 августа в городе Мирном в Якутии. На перекрестке Ленинградский проспект — 40 лет Октября не поделили дорогу водитель автобуса и мотоциклист — в результате пострадала маленькая девочка, которая не имела никакого отношения ни к первому, ни ко второму.

О том, что произошло, «КП — Якутия» рассказала мама пострадавшего двухлетнего ребенка.

«Мы шли после садика. Горел красный свет, красный для нас, пешеходов. Мы стояли на перекрестке и ждали зеленого света. Мотоциклист ехал на высокой скорости. А тут перед ним большой автобус делал поворот. И чтобы не врезаться в автобус, он вырулил в нашу сторону и влетел в коляску». — Ее саму не задело, а мотоцикл повис на дереве.

Женщина не стала терять времени и дожидаться скорой — ей помогли прохожие.

«Ко мне подошел мужчина. Там на перекрестке стояли машины. Села в первый же автомобиль. Водитель привез нас в приемный покой буквально за две минуты, наверно», — говорит она.

Малышку в состоянии травматического шока сразу положили в реанимацию. У нее открытая черепно-мозговая травма.

В том, что произошло, виноваты оба водителя: автобус не уступил дорогу мотоциклу, а у байкера вообще нет прав. По словам водителя автобуса, летевший на скорости мотоцикл он увидел, когда уже завершал поворот. Мотоциклист же утверждает, что ехал со скоростью 40 км/ч, увидев автобус, подал звуковой сигнал. В ДТП также пострадала его 24-летняя пассажирка. Оба были в шлемах.

Мы поинтересовались у мамы девочки, предлагали ли помощь виновники аварии.

«Мотоциклист звонил один раз, извинился, сказал: если что-то понадобится, пишите, не стесняйтесь. А водитель автобуса каждый день по несколько раз и звонит, и пишет, спрашивает, как она. Вчера попросил разрешения навестить нас», — ответила она.

А в это время в соцсетях объявили сбор помощи малышке. Телефон мамы: 8-914-256-45-43.

«Насчет сбора я вообще в шоке. Мир не без добрых людей. Каждую минуту поступает помощь. Люди искренне пишут, желают скорейшего выздоровления. Спасибо вам всем», — говорит потрясенная женщина.

На сегодня девочку перевели из реанимации в отдел травматологии. Состояние у нее стабильное. Но ей предстоит длительное лечение, дополнительное обследование и долгая реабилитация. Сейчас мама ждет, когда дочке станет лучше и врачи разрешат полеты.

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