Детскую коляску с ребенком сбил мотоциклист в Якутии, пытаясь избежать аварии с автобусом

В Якутии мотоциклист без прав врезался в детскую коляску. Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

Малолетний ребенок пострадал в аварии в Мирном 25 августа, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Водитель автобуса на перекрестке Ленинградского проспекта с улицей 40 лет Октября не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал на встречном направлении. Чтобы избежать столкновения, байкер выехал на тротуар, где врезался в детскую коляску, в которой находилась двухлетняя девочка.

По предварительным данным, аварию спровоцировал автобус, не пропустивший мотоциклиста. Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

Ребенок получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму и в состоянии травматического шока была госпитализирована в Мирнинскую больницу. Ее мать, находившаяся рядом, не пострадала. Также пострадала 24-летняя пассажирка мотоцикла, хоть и она и мотоциклист в момент происшествия были в шлемах.

В ДТП пострадал двухлетний ребенок и пассажирка мотоцикла. Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

По словам водителя автобуса, летевший на скорости мотоцикл он увидел, когда уже завершал маневр поворота. Мотоциклист же утверждал, что ехал со скоростью 40 км в час, увидев автобус, подавал звуковой сигнал и, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль, что и послужило причиной дальнейшего наезда. Оба были трезвы, но у байкера нет прав на управление мотоциклом.

По факту ДТП проводится проверка.

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