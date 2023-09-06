На подарочном сертификате Герою СВО на 5 млн рублей перепутали цвета флага России

Тот самый сертификат. Фото: администрация Сунтарского района

Очень неловкий случай произошел в Сунтарском районе Якутии. Районная администрация сообщила о подарке своему земляку, Герою России, механику-водителю легендарного танка «Алеша» Филиппу Евсееву в виде сертификата на пять миллионов рублей.

О приятной новости поспешил сообщить прославленному танкисту глава района Анатолий Григорьев. Сообщил по видеосвязи, так как сам боец сейчас проходит медосмотр в другом месте.

О подарке отчитались в телеграм-канале районной администрации.

Но очень быстро внимательные читатели заметили, что на подарочном сертификате перепутаны цвета государственного флага России, точнее их порядок следования.

К счастью, Герой еще не получил на руки свой сертификат. Ему его вручат по приезде на малую родину. Думается, к тому моменту бумажку поменяют.

А то неудобно как-то выйдет.

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