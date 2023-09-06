Герою России из Якутии Филиппу Евсееву земляки подарили 5 миллионов рублей

О подарке Филиппу Евсееву сообщили по видеосвязи. Фото: администрация Сунтарского района

Администрация Сунтарского района сообщила о подарке Герою России, механику-водителю легендарного танка «Алеша» Филиппу Евсееву в виде сертификата на пять миллионов рублей.

Сам танкист в данный момент проходит медосмотр в другом месте. Поэтому о подарке глава района Анатолий Григорьев рассказал ему по видеосвязи. Сертификат ему вручат по прибытии в село Сунтар.

Сертификат на 5 млн рублей ждет Героя России по прибытии домой

На видеовстрече присутствовали тетя Героя и его младшая сестра.

«Пусть у тебя все будет хорошо. Будь здоров. Служи хорошо. Гордимся тобой. Не посрами честь своих дедов», — передала ему тетя.

Ранее жители Усть-Алданского района подарили своему земляку, оператору-наводчику танка «Алеша», Герою России Алексею Неустроеву УАЗ «Фургон», табун лошадей и участок в пригороде Якутска.

Напомним, экипаж танка «Алеша» выступил на запорожском направлении один против восьми танков и бронемашин противника. И вышел из боя победителем. Подробнее об этом — по ссылке.

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