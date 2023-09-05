Киняз, Роб, Кияра и Марияэлла. Названы самые необычные имена младенцев, родившихся в августе в Якутии

Самое популярное женское имя уже много лет - София. Фото: мэрия Якутска

В августе 2023 года в Якутии родилось 995 детей: 506 мальчиков и 489 девочек, сообщает Управление ЗАГС. Всего за восемь месяцев текущего года родились 7 408 детей, из них 3 771 мальчик и 3 637 девочек.

Самыми популярными в августе у мальчиков стали имена Александр, Артем, Марк, Максим, Дамир, Мирон, Айтал, Алексей, Арчын, Владислав, Данил, Иван, Дмитрий, Дьулуур и Ярослав.

В списке редких и необычных имён мальчиков: Дьол, Хорун, Янислав, Эмиль, Хан, Хамза, Урсун, Уолан, Тургун, Туйгун, Том, Тигран, Теодор, Сино, Сахайаанг, Сарыал, Лука, Киняз, Роб, Ролан, Нуолан.

Популярными именами девочек в августе стали Мия, Виктория, Ева, София, Алина, Анна, Мария, Сайыына, Дайаана, Амелия, Варвара и Валерия. Отметим, что рекордсменом по популярности среди имен у девочек вот уже несколько лет является имя София. Также популярны имена в 2023 году:

– у девочек: Ева (71), Мия (54), Милана (50) Алиса (48), Аделина (46), Виктория (46), Амелия (43)

– у мальчиков: Лев (64), Марк (60), Александр (53), Артём (50), Дамир (50), Михаил (46), Эркин (44), Дмитрий (41).

В списке редких необычных имён – Аделайла, Айыы-Куо, Аиша, Алиада, Айгина, Алекса, Арсалана, Афина, Евангелина, Июлия, Кияра, Кэрэли-Куо, Кюбэйэ, Лаяна, Румайсо, Марияэлла, Франческа, Олинан, Регина, Эдита, Сияна, Туналыына, Чэмэлиинэ, Тея, Тая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эрбуол, Молот, Хотуна. Названы самые необычные имена для младенцев, родившихся в январе в Якутии (подробнее)

Зубайр, Леомар, Ифора, Нафисамох. Названы самые необычные имена для младенцев, родившихся в декабре в Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.