Эрбуол, Молот, Хотуна. Названы самые необычные имена для младенцев, родившихся в январе в Якутии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За январь 2023 года в Якутии родилось 938 детей — 510 мальчиков и 428 девочек, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Чаще всего в этом месяце родители называли своих сыновей Тимур, Лев, Дьулур, Дмитрий, Марк и Эрсан, дочерей — София, Мия, Амелия, Алиса, Аделина и Ева, передает управление ЗАГС.

А в списке редких и необычных имен для мальчиков Адам, Саймон, Эрбуол, Алекс, Арарат, Властислав, Касьян, Молот, Уран, Эрик. Для девочек — Юнона, Иоанна, Луна, Хотуна, Руслана, Айва, Камила, Милослава, Николь.

Каждый из новорожденных получит целевой капитал «Дети столетия», учрежденный главой Якутии Айсеном Николаевым в прошлом году. Напомним, его продлили еще на пять лет. В этом году с учетом индексации размер капитала составит 105 тысяч рублей.

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