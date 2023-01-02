Зубайр, Леомар, Ифора, Нафисамох. Названы самые необычные имена для младенцев, родившихся в декабре в Якутии

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутии за 2022 год родилось 11 592 детей: 5 975 мальчиков и 5 617 девочек, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В декабре 2022 года в Якутии родилось 970 детей: 520 мальчика и 450 девочек.

По данным Управления ЗАГС, популярными в декабре у мальчиков стали имена Лев, Артём, Марк, Артур, Михаил и Дамир.

В списке редких и необычных имён мальчиков, родившися в декабре 2022 года: Алмаз, Вирджил, Ден, Ёсин, Зубайр, Леомар, Райн, Субедей, Фома, Яномир.

Популярными именами девочек в декабре стали София, Алиса, Анна, Виктория, Милана, Алина, Ева, Аделина, Алина и Амелия.

В списке редких необычных имён девочек - Авелина, Айла, Аливияна, Анна-Аврора, Ифора, Лауритта, Луна, Нафисамох, Нодирабегим, Осия, Риана, Сафа, Сиана, Тейлона, Улита, Юлиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зоран, Парвина, Гарри и Джиневра. Какие необычные имена якутяне выбирали для своих новорожденных детей в июне (подробнее)

Весемир, Фирдавс, Версалия-Айна. Названы самые необычные имена, которыми называли в апреле новорожденных в Якутии (подробнее)

Рюрик, Дауд и Веселина: названы самые необычные имена детей, родившихся в Якутии в октябре (подробнее)

Альяса, Лагерта, Нина-Чиома. Названы самые необычные имена для младенцев, родившихся в ноябре в Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.