Герою России Алексею Неустроеву земляки сделали подарки

УАЗ «Фургон» от жителей Усть-Алданского района. Фото: районная администрация

В понедельник, 4 сентября, в селе Борогонцы Усть-Алданского района прошло чествование Героя России, оператора-наводчика танка «Алеша» Алексея Неустроева.

На торжественной церемонии глава района Алексей Федотов от имени земляков вручил танкисту ключи от УАЗ «Фургон». Главы наслегов подарили табун лошадей.

А его близкий друг — участок в микрорайоне «Сатал» Якутска.

Вечером во Дворце спорта пройдет концерт с участием звезд якутской эстрады Аскалона Павлова, Умсууры, Лэгэнтэя, Эрхаана.

Напомним, экипаж танка «Алеша» вступил в бой против восьми танков и бронемашин противника и вышел победителем. Подробнее об этом по ссылке.

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