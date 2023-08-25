Была пьяна: мать погибшего двухлетнего ребенка, выпавшего с шестого этажа в Якутске, привлечена к административной ответственности

Малыш фактически оставался без присмотра, так как мать была пьяна. Фото: прокуратура Якутии

Жительницу Якутска привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, сообщает прокуратура Якутии.

Ее сын 2021 г.р. 8 июля 2023 года выпал с балкона шестого этажа многоквартирного дома на улице Халтурина. Он находился фактически без присмотра матери, так как она в это время была пьяна.

Ребенок упал с шестого этажа. Фото: прокуратура Якутии

Прибывшая бригада скорой помощи провела неотложные реанимационные мероприятия. Но мальчик умер по дороге в больницу, не приходя в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Оно еще расследуется.

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