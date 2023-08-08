Дело врача-педофила из Среднеколымского района Якутии направлено в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Среднеколымске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в повторном преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Напомним, речь идет о Василии С., который работал заместителем главного врача по лечебной работе в Среднеколымской районной больнице. Несколько лет назад он был осужден за насилие над ребенком — он развращал девочку прямо в больнице.

42-летний мужчина в 2017 году был освобожден из мест лишения свободы после отбытия срока за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. А 21 мая этого года он совершил повторное преступление: завел девятилетнюю девочку к себе домой, где совершил над ребенком насильственные действия сексуального характера. Бабушке ребенка врач сказал, что увозит ее на осмотр.

На мужчину, провожавшего незнакомую ему девочку, обратили внимание неравнодушные граждане и обратились в полицию. После девочка рассказала психологу о случившемся.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Сейчас расследование дела завершено, уголовное дело направлено в суд. С пострадавшей девочкой провели работу психологи, в том числе специалисты Мобильной кризисной службы.

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