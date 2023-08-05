Фото: 100yakutia.ru

Родные и близкие Михаила Николаева сообщили свои пожелания относительно проводов в последний путь первого президента Якутии.

6 августа состоится прощание в Москве — в траурном зале Центральной клинической больницы. Время: с 11:00.

Прощание в Якутске планируют провести в Государственном театре оперы и балета 8 августа.

Похороны — на его родине в селе Октемцы Хангаласского района.

Напомним, Михаил Ефимович ушел из жизни 4 августа на 86-м году жизни. По нему скорбит вся республика. В Якутии официально объявлен четырехдневный траур, с 5 по 8 августа.

Правительственную комиссию возглавил руководитель региона Айсен Николаев. Он лично занимается организацией похорон первого президента.

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