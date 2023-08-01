В Якутске Роспотребнадзор на 90 дней приостановил деятельности службы доставки роллов «ЯСУШИ»

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Управление Роспотребнадзора по Якутии провело проверку деятельности службы доставки роллов «ЯСУШИ», расположенной по адресу ул. Сергеляхская, 2/5, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения, которые были выявлены в ходе проверки, представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Материалы в отношении индивидуального предпринимателя были направлены в Якутский городской суд по ст. 6.6 КоАП РФ для административного приостановления деятельности.

1 августа по результатам рассмотрения административного дела деятельность службы доставки роллов «ЯСУШИ» по решению суда приостановлена на 90 суток до устранения всех нарушений.

Напомним, на прошлой неделе 14 жителей Якутска отравилось едой из службы доставки «ЯСУШИ». Шестеро из них были госпитализированы в инфекционное отделение ЯРКБ. Роспотребнадзор по Якутии начал эпидемиологическое расследование.

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