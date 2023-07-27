14 жителей Якутска отравилось едой из службы доставки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутске проводится проверка по факту отравления граждан блюдами с одной из служб доставок, сообщает прокуратура республики.

Извещения об отравлении граждан из медучреждений Якутска поступили в Управление Роспотребнадзора по Якутии 27 июля.

– В ходе сбора эпидемиологического анамнеза установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля употребили готовые блюда со службы доставки, – говорится в сообщении.

По указанному факту Роспотребнадзор организовал внеплановую проверку в отношении данного предпринимателя, которая согласована прокуратурой республики.

Как стало известно «КП – Якутия», всего отравилось 14 человек, шестеро из них госпитализировано в инфекционное отделение. Как сообщает Минздрав Якутии, отравления были выявлены за период с 26 по 27 июля. Зарегистрировано 14 случаев кишечной инфекции, связанной с употреблением блюд азиатской кухни из службы доставки.

— Шесть пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы, восемь человек получают лечение в амбулаторных условиях. Состояние больных стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Также нам удалось установить название службы доставки, где будет проведена проверка – это «ЯСУШИ». Отметим, что пока рано утверждать, что все случаи отравления произошли именно из-за еды у этой фирмы. Это уже предстоит установить надзорным органам. Нам не удалось взять комментарий у «ЯСУШИ», так как у них телефон отключен.

Как рассказала ЯСИА одна из пострадавших, они с друзьями 23 июля заказали в службе доставки набор суши, а также конверты с курицей и крабом. После ужина у троих человек из четырёх начались рвота и понос, была высокая температура. Среди отравившихся из компании была беременная девушка. Её госпитализировали с симптомами острого отравления.

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