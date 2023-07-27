Временно закрыта служба доставки в Якутске из-за массового пищевого отравления

Фото: Роспотребнадзор по Якутии

Роспотребнадзор по Якутии начал эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением горожан, употреблявших роллы, сообщает ведомство.

Отмечается, что пострадавшие приобрели роллы в службе доставки «ЯСУШИ». А после этого обратились в медучреждения с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции.

– Специалисты управления выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован забор биологических материалов для лабораторных исследований, – говорится в сообщении.

Служба доставки опечатана, на них наложен временный запрет деятельности. Причина вспышки ОКИ устанавливается. Начата внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя по согласованию с прокуратурой.

По данным «КП – Якутия» всего отравилось 14 человек, шестеро из них госпитализировано в инфекционное отделение ЯРКБ. Состояние пациентов оценивается средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

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