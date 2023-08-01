В Якутии завершено расследование уголовного дела по резонансному избиению главного инженера ГУП ЖКХ

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Верхоянском районе завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Напомним, инцидент произошел 24 марта в поселке Батагай Верхоянского района. Трое мужчин средь бела дна похитили главного инженера Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ Якутии» Андрея Потапова, вывезли на кладбище и избили до полусмерти, после чего ограбили и угрожали убить. Изверги срывали с Потапова все ценные вещи и угрожали сломать ему спину. Подробнее об этом деле можно прочитать по ссылке.

Далее, приехав на автомобиле к подъезду одного из многоквартирных домов Батагая, 26-летний мужчина вместе со своим знакомым нанес потерпевшему многочисленные удары кулаками в голову. Удары привели к черепно-мозговой травме и повлекли за собой неизгладимое обезображивание лица.

Предположительно, конфликт произошел на почве рабочих вопросов — все участники инцидента являлись сотрудниками одного предприятия. Обвиняемый напал на Потапова из-за конфликта вокруг зарплаты и отпуска. В момент задержания похититель был пьян.

Похитителю коммунальщика вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное группой лиц, и незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жестоко избили и грозили закопать»: в Якутии полиция оставила на свободе похитителей, которые вывезли мужчину на кладбище (подробнее)

Вывезли на кладбище и угрожали закопать. В Якутии завели дело по резонансному избиению главного инженера ГУП ЖКХ (подробнее)

Вывезли на кладбище и угрожали закопать. Инициатор избиения главного инженера ГУП ЖКХ в Якутии предстанет перед судом (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.