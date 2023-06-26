Вывезли на кладбище и угрожали закопать. Инициатор избиения главного инженера ГУП ЖКХ в Якутии предстанет перед судом

Поселок Батагай. Фото: 2ГИС

В Верхоянском районе местный житель, напавший и избивший с подельниками главного инженера ГУП ЖКХ предстанет перед судом.

По данным прокуратуры, утверждено обвинительное заключение, он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что инцидент произошел 24 марта в поселке Батагай Верхоянского района. Трое мужчин средь бела дна похитили главного инженера Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ Якутии» Андрея Потапова, вывезли на кладбище и избили до полусмерти, после чего ограбили и угрожали убить. Изверги срывали с Потапова все ценные вещи и угрожали сломать ему спину. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Далее, приехав на автомобиле к подъезду одного из многоквартирных домов Батагая, обвиняемый вместе со своим знакомым нанес потерпевшему многочисленные удары кулаками в голову, повлекшие, в том числе неизгладимое обезображивание его лица.

Потапова спасли вовремя подоспевшие полицейские, жертву отвезли в больницу, а похитителей доставили в отдел. Правда, потом их всех отпустили, не поместив даже под домашний арест.

По словам родственников Потапова, инициатором похищения стал один из работников Верхоянского филиала ГУП ЖКХ, которого Потапов, якобы, заставил подписать какие-то документы. Родные считают эти обвинения ложными, и говорят, что сотрудник на самом деле обиделся на инженера за отказ увеличить зарплату и дать отпуск.

По данным полиции, подозреваемый подтвердил, что действительно напал на Потапова из-за конфликта вокруг зарплаты и отпуска. В момент задержания похититель был пьян.

Сейчас дело в отношении инициатора отправлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении второго лица продолжается. По представлению прокуратуры обвиняемый ранее уволен с работы в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины.

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