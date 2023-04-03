Вывезли на кладбище и угрожали закопать. В Якутии завели дело по резонансному избиению главного инженера ГУП ЖКХ

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Полиция завела уголовное дело по статье ч. 1 ст. 119 УК РФ «угроза убийством» после избиения главного инженера Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ Якутии» Андрея Потапова.

Об этом сообщает прокуратура республики.

Напомним, что инцидент произошел 24 марта в поселке Батагай Верхоянского района. Трое мужчин, предположительно сотрудников того же предприятия, средь бела дна похитили его, вывезли на кладбище и избили до полусмерти, после чего ограбили. Изверги срывали с Потапова все ценные вещи и угрожали сломать ему спину. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Потапова спасли вовремя подоспевшие полицейские, жертву отвезли в больницу, а похитителей доставили в отдел. Правда, потом их всех отпустили, не поместив даже под домашний арест.

По словам родственников Потапова, инициатором похищения стал один из работников Верхоянского филиала ГУП ЖКХ, которого Потапов, якобы, заставил подписать какие-то документы. Родные считают эти обвинения ложными, и говорят, что сотрудник на самом деле обиделся на инженера за отказ увеличить зарплату и дать отпуск.

По данным полиции, подозреваемый подтвердил, что действительно напал на Потапова из-за конфликта вокруг зарплаты и отпуска. В момент задержания похититель был пьян.

Что странно: в полиции завели уголовное дело лишь по статье об «угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», проигнорировав жестокое избиение Потапова, хотя в официальном комментарии правоохранители сами подтвердили - Андрея избивали.

Андрей Потапов по сей день находится в больнице: родственники боятся, что его мучители могут закончить начатое, когда мужчину выпишут. Вдобавок, на севере у якутянина возникли проблемы с прохождением медицинских процедур: врачей, которые могли бы нормально проверить здоровье мужчины после избиения, попросту нет, а рентгеновские снимки пришлось отправлять в Якутск.

Сейчас дело передано в Верхоянский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии. Также следователи рассматривают возможность добавить еще одну статью – ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

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