Каждого пятого рожденного в 2023 году в Якутии ребенка назвали якутским именем

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году каждый пятый родившийся в Якутии малыш был назван якутским именем, сообщило управление ЗАГС республики.

Так, всего за семь месяцев 2023 года в регионе родилось 6422 ребенка — 3157 девочек и 3265 мальчиков. Из них 1475 новорожденных носят якутские имена.

Самыми популярными среди них стали у девочек — Сайаана (36), Сандаара (33), Мичийэ (30), Айаана (26), Кэрэли (25), Дайаана (19), Нарыйаана (19). У мальчиков — Эркин (51), Эрсан (40), Дьулуур (37), Арылхан (36), Эрхан (31), Айтал (29), Айхал (25).

Среди необычных якутских имен: Кун-Кубэйэ, Кун-Куо-Милана, Сайа-Кэрэл, Тапталаана-Любовь — у девочек и Айыы-Сиэнэ-Хотой, Алгыс Боотур, Одун Хаан, Рихард-Сюргэн — у мальчиков.

Напомним, что ранее Петя, Толя, Оля и другие вполне обычные имена вошли в список редких для новорожденных.

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