В Якутии Елена, Наталья, Андрей стали редкими именами для рожденных в апреле малышей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В апреле 2023 года в Якутии родилось 856 детей: 431 мальчик и 425 девочек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С начала года родилось 3519 детей, из них 1791 мальчик и 1728 девочек.

Управление ЗАГС опубликовало интересную статистику, касающуюся имен новорожденных.

Популярными в апреле у мальчиков стали имена Лев, Матвей, Максим, Марк, Мирон, Михаил и Тимур.

А редкими именами стали Авдей, Андрей, Борис, Григорий, Константин, Платон, Савелий.

Среди девочек пальму первенства держат имена Аделина, Ева, Мия, Анна, Ксения, Мичийэ, София и Эвелина.

Реже малышек стали называть такими именами, как Елена, Ирина, Лариса, Наталья, Татьяна. Кроме того, в список редких имен вошли Аврора и Богдана.

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