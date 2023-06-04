Петя, Толя и Оля вошли в список редких имен для новорожденных в мае в Якутии

Фото: Артем КИЛЬКИН

В мае 2023 года в Якутии родилось 428 мальчиков и 416 девочек — всего 844 ребенка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

По традиции управление ЗАГС опубликовало список самых популярных и самых редких, необычных имен для новорожденных.

Интересно, что в список редких имен попали вполне обычные, такие как Петя, Паша, Толя, Вадим, Валера, Георгий для мальчиков и Оля, Зоя, Кристина для девочек. Также в этом списке есть мальчики Аристарх, Серафим, Захар и девочки Аливия, Белла, Доминика, Линда, Маргарита, Римма, Устинья.

А такие имена, как Давид, Ева, Эмилия, наоборот, стали очень популярными. Еще популярные имена для мальчиков — Артем, Арылхан, Богдан, Егор, Кирилл, Константин, Лев, Марк, Николай и Тимур. Для девочек — Аделина, Алиса, Виктория, Ирина, Ксения, Майя, Милана, Мия и София.

Всего за пять месяцев 2023 года в Якутии родилось 4379 детей: 2222 мальчика и 2157 девочек.

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