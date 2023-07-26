Сообщение о визите медведей на дачи Покровска не подтвердилось

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В ночь на 26 июля жителей города Покровска предупредили, что в районе дач, ближе к звероферме бродит медведь с медвежонком.

— Закройте калитки, не выпускайте детей. Обратите внимание на поведение собак, — отмечалось в телеграм-канале «Хангаласские» с пометкой, что информация не подтверждена.

В районной ЕДДС, в диспетчерской Хангалаской инспекции государственного эконадзора и в администрации Покровска «КП — Якутии» рассказали, что информации о медведях не поступало.

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